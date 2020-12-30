На трассе Киев-Чоп возле села Угерско Стрыйского района Львовской области 30 декабря около полуночи столкнулись две иномарки — Skoda и Volkswagen.

В результате ДТП водитель Skoda — 20-летний львовянин — погиб на месте.

А его 20-летнего пассажира и 39-летнего водителя Volkswagen госпитализировали с травмами.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения. Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением прав на срок до трех лет или без такового.

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Смертельное ДТП на Львовщине: погиб 20-летний парень, два человека травмированы / 2 фотографии

Под Киевом на Житомирской трассе на днях произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Honda и Volvo погибли два человека. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности.