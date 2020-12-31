В восточной части Сирии атаковали автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек, предположительно, солдаты.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что автобус атаковали в беспокойной провинции Дейр-эз-Зор, заявив, что были убиты гражданские.

Но другие источники, включая группу наблюдения, сообщили, что внутри были солдаты, что привело к большему количеству погибших.

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Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека приписала нападение джихадистской группировке Исламского государства.

— Это нападение было хорошо спланированной засадой, организованной членами Исламского государства, целью которых были три автобуса с ополченцами и солдатами, поддерживающими режим, — сообщило SOHR.

В 2014 году ИГ наложило свою жестокую власть на миллионы людей, на одном этапе контролируя часть территории от западной Сирии до восточного Ирака.

После пяти лет боев местным силам при поддержке США и их союзников Сирии удалось вернуть себе всю территорию, контролируемую ИГ.

Исламское государство объявили территориально разбитым в Сирии и Ираке в марте 2019 года.

Но его присутствие продолжается в некоторых частях Сирии, где с 2011 года идет гражданская война, и ячейки ИГ продолжают атаковать.