Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения Аль-Кудс.

В результате обстрела трое сирийских военных погибли и один пострадал. Кроме того, есть материальный ущерб.

Об этом в своем Twitter сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.

What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.

We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020