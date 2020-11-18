Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения Аль-Кудс.
В результате обстрела трое сирийских военных погибли и один пострадал. Кроме того, есть материальный ущерб.
Об этом в своем Twitter сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.
What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.
We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria.
— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020
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Эти удары были ответом на установку нескольких самодельных взрывных устройств у линии Альфа, разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, которые считают израильскими.
Израильско-палестинский конфликт
Израильско-палестинский конфликт продолжается более полувека из-за общие претензии на суверенитет над Западным берегом реки Иордан. 60% этой территории контролирует Израиль.
Палестинцы считают эти территории составляющими элементами своего будущего государства.