Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения Аль-Кудс.

В результате обстрела трое сирийских военных погибли и один пострадал. Кроме того, есть материальный ущерб.

Об этом в своем Twitter сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops. What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria. We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria. — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020

Читайте: Израиль и Судан начали мирные переговоры

Эти удары были ответом на установку нескольких самодельных взрывных устройств у линии Альфа, разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, которые считают израильскими.

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт продолжается более полувека из-за общие претензии на суверенитет над Западным берегом реки Иордан. 60% этой территории контролирует Израиль.

Палестинцы считают эти территории составляющими элементами своего будущего государства.