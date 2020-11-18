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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Армия Израиля нанесла удар по сирийским военным: трое погибших

Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения Аль-Кудс.

В результате обстрела трое сирийских военных погибли и один пострадал. Кроме того, есть материальный ущерб.

Об этом в своем Twitter сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Эти удары были ответом на установку нескольких самодельных взрывных устройств у линии Альфа, разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, которые считают израильскими.

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт продолжается более полувека из-за общие претензии на суверенитет над Западным берегом реки Иордан. 60% этой территории контролирует Израиль.

Палестинцы считают эти территории составляющими элементами своего будущего государства.

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