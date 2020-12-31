У східній частині Сирії атакували автобус, внаслідок чого загинули щонайменше 28 людей, імовірно, солдати.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що автобус атакували в неспокійній провінції Дейр-ез-Зор, заявивши, що були вбиті цивільні.

Але інші джерела, зокрема група спостереження, повідомили, що всередині були солдати, що призвело до більшої кількості загиблих.

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Розташована у Великій Британії Сирійська обсерваторія з прав людини приписала напад джихадистському угрупованню Ісламської держави.

– Цей напад був добре спланованою засідкою, організованою членами Ісламської держави, метою яких були три автобуси з ополченцями і солдатами, що підтримують режим, – повідомило SOHR.

У 2014 році ІГ наклало свою жорстоку владу на мільйони людей, на одному етапі контролюючи частину території від західної Сирії до східного Іраку.

Після п’яти років боїв місцевим силам за підтримки США і їхніх союзників Сирії вдалося повернути собі всю територію, контрольовану ІГ.

Ісламську державу оголосили територіально розбитою в Сирії і Іраці в березні 2019 року.

Але її присутність триває в деяких частинах Сирії, де з 2011 року йде громадянська війна, і осередки ІГ продовжують атакувати.