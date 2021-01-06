В Запорожье мужчина украл гигиенические средства из супермаркета. Убегая от охранника, вор начал стрелять.

31-летнего мужчину полицейские задержали в общественном транспорте.

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Во время поверхностного осмотра у него обнаружили пистолет, нож и украденные вещи из супермаркета.

На место происшествия инспекторы вызвали следственную группу Днепровского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Украли сотню кустов с Аллеи Славы

В Одессе задержали двух мужчин, которые за несколько дней выкопали из клумб Аллеи Славы сто кустов цветов и продали их на местном рынке. Они заработали на этом около 30 тыс. грн.

Убытки от краж для коммунального хозяйства составили 20 тыс. грн.