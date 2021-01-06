У Запоріжжі чоловік вкрав гігієнічні засоби з супермаркету. Тікаючи від охоронця, крадій почав стріляти.

31-річного чоловіка поліцейські затримали в громадському транспорті.

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Під час поверхневого огляду в нього виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

На місце події інспектори викликали слідчу групу Дніпровського відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.

Вкрали сотню кущів з Алеї Слави

В Одесі затримали двох чоловіків, які за кілька днів викопали з клумб Алеї Слави сто кущів квітів та продали їх на місцевому ринку. Вони заробили на цьому близько 30 тис. грн.

Збитки від крадіжок для комунального господарства сягнули 20 тис. грн.