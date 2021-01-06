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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Запоріжжі чоловік вкрав шампунь і почав стріляти в охоронця супермаркету

У Запоріжжі чоловік вкрав гігієнічні засоби з супермаркету. Тікаючи від охоронця, крадій почав стріляти.

31-річного чоловіка поліцейські затримали в громадському транспорті.

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Під час поверхневого огляду в нього виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

На місце події інспектори викликали слідчу групу Дніпровського відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.

Вкрали сотню кущів з Алеї Слави

В Одесі затримали двох чоловіків, які за кілька днів викопали з клумб Алеї Слави сто кущів квітів та продали їх на місцевому ринку. Вони заробили на цьому близько 30 тис. грн.

Збитки від крадіжок для комунального господарства сягнули 20 тис. грн.

Джерело: Патрульна поліція

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