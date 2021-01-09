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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Авиакатастрофа в Индонезии: МИД проверяет наличие украинцев среди пассажиров

Вблизи Джакарты 9 января разбился пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей на борту.

Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пасажиров, сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

– По информации индонезийской власти, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров, – написал дипломат.

Читайте: Появилось первое видео с места крушения самолета в Индонезии

 

Авиакатастрофа в Индонезии

9 января в Индонезии разбился Boeing 737-500 местной авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак.

По предварительным данным, на борту находилось 56 пассажиров.

На место предполагаемой авиакатастрофы в Инедонезии отправились поисково-спасательные суда.

По данным сервиса Flightradar24, связь с самолетом была потеряна в 7.40 по местному времени примерно через 4 минуты после вылета из Джакарты.

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