Авиакатастрофа в Индонезии: МИД проверяет наличие украинцев среди пассажиров

Вблизи Джакарты 9 января разбился пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей на борту.
Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пасажиров, сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
– По информации индонезийской власти, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров, – написал дипломат.
Читайте: Появилось первое видео с места крушения самолета в Индонезии
За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.
????Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021
Авиакатастрофа в Индонезии
9 января в Индонезии разбился Boeing 737-500 местной авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак.
По предварительным данным, на борту находилось 56 пассажиров.
На место предполагаемой авиакатастрофы в Инедонезии отправились поисково-спасательные суда.
По данным сервиса Flightradar24, связь с самолетом была потеряна в 7.40 по местному времени примерно через 4 минуты после вылета из Джакарты.