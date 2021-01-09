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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Появилось первое видео с места крушения самолета в Индонезии

Вблизи Джакарты упал в воду самолет Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. В сети появились первые кадры после падения.

В воде нашли куски алюминия, однако подтверждения, что это именно части самолета, нет. На вероятное место падения отправились поисково-спасательные суда.

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Падение самолета в Индонезии

9 января стало известно, что самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air перестал выходить на связь через несколько минут после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось более 50 пассажиров. На вероятное место трагедии отправились поисково-спасательные суда.

Подробнее об авиакатастрофе Boeing Sriwijaya Air читайте на Фактах ICTV.

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