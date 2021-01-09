Авіакатастрофа в Індонезії: МЗС перевіряє наявність українців серед пасажирів

Поблизу Джакарти 9 січня розбився пасажирський літак індонезійської компанії Sriwijaya Air з десятками людей на борту.

Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів, повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв’язок з літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів, – написав дипломат.

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За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів. ????Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Авіакатастрофа в Індонезії

9 січня в Індонезії розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air, що прямував із Джакарти в Понтіанак.

За попередніми даними, на борту знаходилося 56 пасажирів.

На місце ймовірної авіакатастрофи в Інедонезії вирушили пошуково-рятувальні судна.

За даними сервісу Flightradar24, зв’язок з літаком було втрачено о 7.40 за місцевим часом приблизно через 4 хвилини після вильоту з Джакарти.