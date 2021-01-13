Пытал или водкой угощал? На Винничине мужчина держал в заложниках парня бывшей

В поселке Войтовка в Винницкой области мужчина среди бела дня похитил и взял в заложники нового избранника бывшей жены.

В своем доме нападающий избил конкурента, снимая процесс на камеру, а потом привязал и удерживал всю ночь.

25-летняя Яна узнала о шокирующем похищении своего любимого только на следующее утро: бывший муж Анатолий пригрозил, что ее “новый” живым из дома уже не выйдет.

Свидетели, которые видели освобожденного заложника, убеждают: мужчина хромал, а его лице были свежие следы избиения.

Однако после начала следствия суд избрал нападающему мера пресечения в виде домашнего ареста.

По словам самого Анатолия, он никого не захватывал в заложники. Зато уверяет, что вместе с “конкурентом” Александром до утра пили водку и разговаривали о жизни.

А вот факт похищения он отрицать не стал — причиной стало то, что Александр не подходит Яне характером.

— Я набил ему глаз, это так. Переломов у него нет: нос не сломан, ничего — просто глаз я ему набил. Я еще покупал водку, еще покупал. С ним пил до утра. И нормально.

Больше всего шокирована ситуацией Яна: женщина убеждена, что бывший еще не раз напомнит о себе.

Всего несколько месяцев назад Анатолий похищал ее, похищал их общего ребенка из школы и не возвращал на протяжении нескольких дней.

Между тем полиция открыла уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УК Украины.