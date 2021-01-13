Катував чи горілкою вгощав? На Вінничині чоловік тримав у заручниках хлопця колишньої

У селищі Війтівка на Вінничині чоловік серед білого дня викрав та взяв у заручники нового обранця колишньої дружини.

У своєму будинку нападник добряче побив конкурента, знімаючи процес на камеру, а потім прив’язав та утримував усю ніч.

25-річна Яна дізналася про шокуюче викрадення свого коханого лише наступного ранку: колишній чоловік Анатолій пригрозив, що її “новий” живим з будинку вже не вийде.

Свідки, які бачили звільненого заручника, переконують: чоловік кульгав, а його обличчі були свіжі сліди побиття.

Однак після початку слідства суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За словами самого Анатолія, він нікого не захоплював у заручники. Натомість запевняє, що разом із “конкурентом” Олександром до ранку пили горілку та розмовляли про життя.

А от викрадення чоловіка він заперечувати не став – причиною стало те, що Олександр не підходить Яні характером.

– Я набив йому око, мови немає. Переломів в нього немає: ні ніс, нічого – просто око я йому набив. Я ще купляв водку, ще купляв. З ним пив до утра. І нормально.

Найбільше шокована ситуацією Яна: жінка переконана, що колишній ще не раз нагадає про себе.

Всього декілька місяців тому Анатолій викрадав її, викрадав їхню спільну дитину зі школи та не повертав днями.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі) КК України.