ДТП в Киеве: пьяный водитель протаранил авто полицейской

Поздно вечером в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими.
Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.
В результате столкновения пострадала полицейская. С травмами ее срочно госпитализировали в больницу.
Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.
Кроме авто полиции, также нетрезвый водитель задел авто Chevrolet Lacetti и Mazda 6.
На месте работали полиция и оперативная группа.
Источник: DTP Kiev