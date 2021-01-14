ДТП в Киеве: пьяный водитель протаранил авто полицейской

Поздно вечером в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

В результате столкновения пострадала полицейская. С травмами ее срочно госпитализировали в больницу.

Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.

Кроме авто полиции, также нетрезвый водитель задел авто Chevrolet Lacetti и Mazda 6.

На месте работали полиция и оперативная группа.

Источник: DTP Kiev