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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Дівчину госпіталізували: у Києві п’яний водій на швидкості влетів в авто поліції

Пізно ввечері у Києві на Харківському шосе сталася ДТП з постраждалими.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська. З травмами її терміново госпіталізували до лікарні.

ДТП в Києві: нетверезий водій протаранив авто поліцейської

Під час проходження тесту у водія Ford Edge було зафіксовано 2.47 проміле.

Окрім авто поліції, також водій зачепив автівки Chevrolet Lacetti та Mazda 6.

На місці працювали поліція і оперативна група.

Джерело: DTP Kiev

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