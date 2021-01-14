ДТП в Києві: нетверезий водій протаранив авто поліцейської

Пізно ввечері у Києві на Харківському шосе сталася ДТП з постраждалими.
Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.
Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська. З травмами її терміново госпіталізували до лікарні.
Під час проходження тесту у водія Ford Edge було зафіксовано 2.47 проміле.
Окрім авто поліції, також водій зачепив автівки Chevrolet Lacetti та Mazda 6.
На місці працювали поліція і оперативна група.
Джерело: DTP Kiev
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