Раздражал плач ночью: на Черкащине отец до смерти забил 4-месячного сына

В поселке Летичевка в Черкасской области мужчина после ссоры с женой до смерти избил их общего ребенка. 4-месячный Ярослав плакал и не давал отцу уснуть ночью, а утром капризничал и не хотел есть.

После этого отец начал бить его головой о спинку кровати, пока тот не перестал дышать. Это все происходило на глазах у 21-летней матери ребенка. Женщина наблюдала за трагедией, но ничего не могла поделать, поскольку получила удар от мужа.

Когда ей удалось забрать малыша на руки, он уже не дышал. Медики констатировали четыре кровоизлияния. В то же время отец, 28-летний Анатолий, всячески отрицает свою вину, мол, хотел успокоить ребенка.

Поджег квартиру, чтобы “замести следы”

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