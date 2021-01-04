Несколько выстрелов в голову: в Киеве мужчина убил жену в новогоднюю ночь

В Киеве мужчина убил жену в новогоднюю ночь. Во время праздничного застолья между супругами возник конфликт, в результате чего киевлянин взял пистолет и выстрелил в голову женщине несколько раз.

После этого он постучал в дверь соседям и признался в преступлении. На место происшествия прибыли представители полиции и медики, женщину доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась.

По факту происшествия открыто уголовное производство, фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

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Убийство мачехи на Новый год

В Запорожской области мужчина убил свою мачеху. Причиной убийства стал конфликт между родственниками, в результате которого 33-летний мужчина начал бить 61-летнюю женщину ногами и руками.

От полученных травм она скончалась. Подробнее об убийстве мачехи в Запорожской области читайте на Фактах ICTV.