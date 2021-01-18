Дратував плач уночі: на Черкащині батько до смерті забив 4-місячного сина

У селищі Летичівка на Черкащині чоловік після сварки з дружиною до смерті побив їхню спільну дитину. 4-місячний Ярослав плакав і не давав батькові заснути вночі, а вранці вередував і не хотів їсти.

Після цього батько почав гамселити його головою об бильце ліжка, допоки той не перестав дихати. Це все відбувалося на очах у 21-річної матері дитини. Жінка спостерігала за трагедією, однак нічого не могла вдіяти, оскільки отримала удар від чоловіка.

Коли їй вдалося забрати малюка на руки, він вже не дихав. Медики констатували чотири крововиливи. Водночас батько, 28-річний Анатолій, всіляко заперечує свою провину, мовляв, хотів заспокоїти дитину.

Підпалив квартиру, щоб “замести сліди”

Днями стало відомо про вбивство чоловіка у Києві. Його зарізав гість, якого він запросив додому з вулиці. Після цього він підпалив квартиру, щоб приховати скоєний злочин.