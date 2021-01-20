Подделка справок на коронавирус – задержали киевлянина

Житель Дарницкого района за 500 грн подделывал справки о тестировании на Covid-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для выезда за границу.

Информацию о своих услугах человек распространял в социальной сети.











Киевлянин продавал справки с отрицательным тестом на Covid-19 / 3 фотографии

Документы киевлянин изготовлял на иностранных языках. Заказчики должны были заплатить деньги после получения справки по почте.

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Правоохранители во время обыска обнаружили дома у злоумышленника поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР-тестировании, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок по почте. Изъятые вещественные доказательства отправят на техническую экспертизу.

Ответственность за подделку справок

В декабре министр здравоохранения Максим Степанов предупредил об ответственности за подделку справок о тесте на Covid-19.

Если какая-то лаборатория выдаст такую справку, министерство передаст информацию правоохранительным органам для проверки лицензии учреждения.

Иметь проблемы с законом будут и граждане, если выяснится, что они приобрели фиктивную справку.