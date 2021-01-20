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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Киянин продавав довідки з негативним тестом на Covid-19

Житель Дарницького району за 500 грн підробляв довідки про тестування на Covid-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для виїзду за кордон.

Інформацію про свої послуги чоловік поширював у соціальній мережі.

  • Підробка довідок на коронавірус – затримали киянина
  • Підробка довідок на коронавірус – затримали киянина
  • Підробка довідок на коронавірус – затримали киянина
  • Підробка довідок на коронавірус – затримали киянина
  • Підробка довідок на коронавірус – затримали киянина
  • Підробка довідок на коронавірус – затримали киянина
Киянин продавав довідки з негативним тестом на Covid-19 / 3 фотографии

Документи киянин виготовляв іноземними мовами. Замовники мали сплатити кошти після отримання довідки поштою.

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Правоохоронці під час обшуку виявили вдома у зловмисника підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР-тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про надсилання довідок поштою. Вилучені речові докази надішлють на технічну експертизу.

Відповідальність за підробку довідок

У грудні міністр охорони здоров’я Максим Степанов попередив про відповідальність за підробку довідок про тест на Covid-19.

Якщо якась лабораторія видасть таку довідку, міністерство передасть інформацію правоохоронним органам для перевірки ліцензії установи.

Матимуть проблеми з законом і громадяни, якщо з’ясується, що вони придбали фіктивну довідку.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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