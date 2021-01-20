Підробка довідок на коронавірус – затримали киянина

Житель Дарницького району за 500 грн підробляв довідки про тестування на Covid-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для виїзду за кордон.
Інформацію про свої послуги чоловік поширював у соціальній мережі.
Документи киянин виготовляв іноземними мовами. Замовники мали сплатити кошти після отримання довідки поштою.
Правоохоронці під час обшуку виявили вдома у зловмисника підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР-тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про надсилання довідок поштою. Вилучені речові докази надішлють на технічну експертизу.
Відповідальність за підробку довідок
У грудні міністр охорони здоров’я Максим Степанов попередив про відповідальність за підробку довідок про тест на Covid-19.
Якщо якась лабораторія видасть таку довідку, міністерство передасть інформацію правоохоронним органам для перевірки ліцензії установи.
Матимуть проблеми з законом і громадяни, якщо з’ясується, що вони придбали фіктивну довідку.