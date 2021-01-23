Химический ожог: в детском саду Мариуполя пострадала трехлетняя девочка

В Мариуполе полиция расследует обстоятельства травмирования ребенка в детском саду.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что забрала дочь с садике, а дома обнаружила на ее теле гематомы.

Медики констатировали, что это химический ожог.

В тот день матери позвонила воспитательница и заявила, что ее ребенок жалуется на боль в ногах.

Каким образом могла травмироваться девочка и причастна ли к этому воспитательница, будет устанавливать следствие.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

Двухлетний мальчик выпал из окна детсада

В одном из детских садов города Хмельницкий из окна выпал двухлетний ребенок — к счастью, это был первый этаж.

Мальчик играл на подоконнике, оперся на москитную сетку открытого окна и выпал: его срочно доставили в реанимацию, где медики смогли спасти жизнь ребенка.

Уголовное производство открыто по по ч.2 ст.137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.