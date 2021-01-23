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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Химический ожог: в детском саду Мариуполя пострадала трехлетняя девочка

В Мариуполе полиция расследует обстоятельства травмирования ребенка в детском саду.

Химический ожог: в детском саду Мариуполя пострадала трехлетняя девочка

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что забрала дочь с садике, а дома обнаружила на ее теле гематомы.

Медики констатировали, что это химический ожог.

В тот день матери позвонила воспитательница и заявила, что ее ребенок жалуется на боль в ногах.

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Каким образом могла травмироваться девочка и причастна ли к этому воспитательница, будет устанавливать следствие.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

Двухлетний мальчик выпал из окна детсада

В одном из детских садов города Хмельницкий из окна выпал двухлетний ребенок — к счастью, это был первый этаж.

Мальчик играл на подоконнике, оперся на москитную сетку открытого окна и выпал: его срочно доставили в реанимацию, где медики смогли спасти жизнь ребенка.

Уголовное производство открыто по по ч.2 ст.137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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