В одесском детсаде 4-летняя девочка проломила череп — что сделала горе-воспитательница

В детском саду в Одессе 4-летняя девочка по неосмотрительности воспитателей с тяжелыми травмами головы оказалась в больнице.

Ребенок качалась на перекладине, но случайно упала и ударилась затылком о бетонную плиту.

Но самым страшным стало не это: девочку дважды тошнило, что уже было доказательством серьезного травмирования, а когда она подошла за помощью к воспитательнице, женщина приказала ребенку пойти спать.

После услышанного родители были шокированы — никто не вызвал скорую и даже не позвал медсестру. О травмирования 4-летней дочери они узнали только через восемь часов.

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По словам директора Одесского детского сада №26, воспитательница, оказывается, побоялась позвонить отцу ребенка из-за его “тяжелого характера”.

— Она считает, что папа очень сложный. Разговаривать с ним она не очень хотела, понимаете, она сейчас очень расстроена. На нее страшно смотреть.

Медики заявили, что 4-летняя Диана целый день проходила с переломом части черепа. Из-за травмирования девочке запретили посещать кружок танцев ближайшие три месяца.

Разъяренные родители хотят, чтобы ответственность за халатность в отношении их дочери понесла не только воспитательница, но и медсестра, и даже директор детсада.

— Мы будем добиваться, чтобы была уголовная ответственность, и пусть суд доказывает вину каждого, — заявил отец пострадавшей девочки.

В полиции уже открыли уголовное производство, и если вина будет доказана — им грозит трехлетнее заключение.

В Хмельницком двухлетний мальчик выпал из окна детсада

В одном из детских садов города Хмельницкий из окна выпал двухлетний ребенок — к счастью, это был первый этаж.

Мальчик играл на подоконнике, оперся на москитную сетку открытого окна и выпал: его срочно доставили в реанимацию, где медики смогли спасти жизнь ребенка.

Уголовное производство открыто по по ч.2 ст.137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.