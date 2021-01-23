Хімічний опік: в дитячому садку Маріуполя постраждала трирічна дівчинка

В Маріуполі поліція розслідує обставини травмування дитини у дитячому садочку.
Матір постраждалої дитини розповіла, що забрала доньку із садочку, а вдома виявила на її тілі гематоми.
Медики констатували, що це хімічний опік.
Того дня матері зателефонувала вихователька і заявила, що її дитина скаржиться на біль у ногах.
Яким чином могла травмуватися дівчинка та чи причетна до цього вихователька, встановлюватиме слідство.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження).
Дворічний хлопчик випав з вікна дитсадку
В одному із дитячих садочків міста Хмельницький з вікна випала дворічна дитина – на щастя, це був перший поверх.
Хлопчик грався на підвіконні, сперся на москітну сітку відчиненого вікна та випав: його терміново доставили в реанімацію, де медики змогли врятувати життя дитини.
Кримінальне провадження відкрито за за ч.2 ст.137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) КК України.