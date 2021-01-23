Утром 23 января возле Львова на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с поездом.

Инцидент произошел на отрезке Ставчани — Любинь Великий близ города Пустомыты. В результате столкновения пострадали двое пассажиров.

По предварительным данным, водитель маршрутки Львов — Пустомыты был трезв. Экспертиза подтвердила, что ДТП произошло по его вине.

— Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточной, чтобы предотвратить столкновение, — говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области устанавливают правоохранители.

ДТП под Харьковом

Вечером 22 января в результате ДТП под Харьковом погибла 19-летняя девушка.

Вместе с водителем она ехала в мотоцикле с коляской: с ним столкнулся водитель Mitsubishi Pajero.

Девушка умерла в карете скорой помощи, 52-летнего водителя удалось спасти, а вот владелец Mitsubishi не травмировался.