Вранці 23 січня неподалік Львова на залізничному переїзді маршрутка зіткнулася з поїздом.
Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити. Внаслідок зіткнення постраждало двоє пасажирів.
За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини.
– Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню, – йдеться у повідомленні.
Усі обставини ДТП на залізничному переїзді у Львівській області встановлюють правоохоронці.
ДТП під Харковом
Ввечері 22 січня внаслідок ДТП під Харковом загинула 19-річна дівчина.
Разом із водієм вона їхала у мотоциклі з коляскою: з ним зіткнувся водій Mitsubishi Pajero.
Дівчина померла у кареті швидкої допомоги, 52-річного водія вдалося врятувати, а от власник Mitsubishi не травмувався.