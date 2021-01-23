Вранці 23 січня неподалік Львова на залізничному переїзді маршрутка зіткнулася з поїздом.

Інцидент стався на відрізку Ставчани – Любінь Великий неподалік міста Пустомити. Внаслідок зіткнення постраждало двоє пасажирів.

За попередніми даними, водій маршрутки Львів – Пустомити був тверезим. Експертиза підтвердила, що ДТП сталося з його вини.

– Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню, – йдеться у повідомленні.

Усі обставини ДТП на залізничному переїзді у Львівській області встановлюють правоохоронці.

ДТП під Харковом

Ввечері 22 січня внаслідок ДТП під Харковом загинула 19-річна дівчина.

Разом із водієм вона їхала у мотоциклі з коляскою: з ним зіткнувся водій Mitsubishi Pajero.

Дівчина померла у кареті швидкої допомоги, 52-річного водія вдалося врятувати, а от власник Mitsubishi не травмувався.