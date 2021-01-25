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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги

В Киеве водитель маршрутки не заметил велосипедиста и наехал на него, а потом съехал с дороги.

В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги

Патрульные сразу заметили у 36-летнего водителя явные признаки опьянения, — отметили в пресс-службе патрульной полиции.

Драгер показал 2,38 промилле.

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Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Патрульные составили на водителя маршрутки протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
  • В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги
В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги / 6 фотографий

В Житомирской области авто влетело в дерево

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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