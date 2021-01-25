В Киеве водитель маршрутки не заметил велосипедиста и наехал на него, а потом съехал с дороги.
Патрульные сразу заметили у 36-летнего водителя явные признаки опьянения, — отметили в пресс-службе патрульной полиции.
Драгер показал 2,38 промилле.
Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован.
Патрульные составили на водителя маршрутки протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги / 6 фотографий
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