В Киеве водитель маршрутки не заметил велосипедиста и наехал на него, а потом съехал с дороги.

Патрульные сразу заметили у 36-летнего водителя явные признаки опьянения, — отметили в пресс-службе патрульной полиции.

Драгер показал 2,38 промилле.

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Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Патрульные составили на водителя маршрутки протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.























В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста и слетел с дороги / 6 фотографий

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