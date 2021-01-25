В городе Вронки (Польша) украинец за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением и протаранил кладбище.

— Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в ограду кладбища, в результате чего повредил девять надгробий, — заявили в местной полиции.

Известно, что подозреваемым является 21-летний гражданин Украины.

После проверки на трезвость выяснилось, что в его организме содержится 1,2 промилле алкоголя. Украинца задержали, а его авто арестовали.







В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий / 2 фотографии

В Польше во время задержания умер украинец

В Польше во время задержания умер 44-летний украинец. Полицейские применяли электрошокер. Мужчина умер сразу после задержания в ночь на 16 ноября в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзинского воеводства.

Источник: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach