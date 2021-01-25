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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий

В городе Вронки (Польша) украинец за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением и протаранил кладбище.

В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий

— Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в ограду кладбища, в результате чего повредил девять надгробий, — заявили в местной полиции.

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Известно, что подозреваемым является 21-летний гражданин Украины.

После проверки на трезвость выяснилось, что в его организме содержится 1,2 промилле алкоголя. Украинца задержали, а его авто арестовали.

  • В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий
  • В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий
  • В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий
  • В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий
В Польше пьяный украинец на авто протаранил кладбище и снес девять надгробий / 2 фотографии

В Польше во время задержания умер украинец

В Польше во время задержания умер 44-летний украинец. Полицейские применяли электрошокер.

Мужчина умер сразу после задержания в ночь на 16 ноября в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзинского воеводства.

Источник: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

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