У Києві водій маршрутки не помітив велосипедиста та наїхав на нього, потім з’їхав з дороги.
– Патрульні одразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп’яніння, – зазначили у прес-службі патрульної поліції.
Драгер показав 2,38 проміле.
Постраждалий велосипедист отримав травми та був госпіталізований.
Патрульні склали на водія маршрутки протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги / 7 фотографий
На Житомирщині авто влетіло у дерево
Поблизу Піщаниця у Житомирській області автомобіль Skoda Octavia протаранив дерево, а потім загорівся.
Внаслідок аварії загинули три людини.