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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги

У Києві водій маршрутки не помітив велосипедиста та наїхав на нього, потім з’їхав з дороги.

У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги

– Патрульні одразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп’яніння, – зазначили у прес-службі патрульної поліції.

Драгер показав 2,38 проміле.

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Постраждалий велосипедист отримав травми та був госпіталізований.

Патрульні склали на водія маршрутки протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
  • У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги
У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги / 7 фотографий

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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