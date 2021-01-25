У Києві водій маршрутки не помітив велосипедиста та наїхав на нього, потім з’їхав з дороги.

– Патрульні одразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп’яніння, – зазначили у прес-службі патрульної поліції.

Драгер показав 2,38 проміле.

Постраждалий велосипедист отримав травми та був госпіталізований.

Патрульні склали на водія маршрутки протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.



























У Києві п’яний водій маршрутки наїхав на велосипедиста та злетів з дороги / 7 фотографий

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