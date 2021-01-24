Вблизи села Песчаница в Житомирской области автомобиль Skoda Octavia протаранил дерево, а затем загорелся.
В результате аварии погибли три человека
— Спасатели сначала потушили горящее транспортное средство, а затем при помощи спецоборудования деблокировали тела погибших людей, — рассказали в ГСЧС.
В Житомирской области авто влетело в дерево и загорелось: трое погибших / 1 фотография
ДТП на трассе Киев-Чоп
Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП.
Автомобиль Audi А5 на скользкой заснеженной дороге занесло, и на скорости водитель врезался в металлический отбойник.
Авария унесла жизни братьев-близнецов, которые находились на передних сиденьях.