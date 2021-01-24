PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Житомирской области авто влетело в дерево и загорелось: трое погибших

Вблизи села Песчаница в Житомирской области автомобиль Skoda Octavia протаранил дерево, а затем загорелся.

В Житомирской области авто влетело в дерево и загорелось: трое погибших

В результате аварии погибли три человека

— Спасатели сначала потушили горящее транспортное средство, а затем при помощи спецоборудования деблокировали тела погибших людей, — рассказали в ГСЧС.

  • В Житомирской области авто влетело в дерево и загорелось: трое погибших
  • В Житомирской области авто влетело в дерево и загорелось: трое погибших
В Житомирской области авто влетело в дерево и загорелось: трое погибших / 1 фотография
Читайте
Вылетела с мотоцикла: в ДТП под Харьковом погибла 19-летняя девушка

ДТП на трассе Киев-Чоп

Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Audi А5 на скользкой заснеженной дороге занесло, и на скорости водитель врезался в металлический отбойник.

Авария унесла жизни братьев-близнецов, которые находились на передних сиденьях.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка