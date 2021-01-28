Дважды уклонялся от службы: в Одесской области военного приговорили к трем годам тюрьмы

В Одесской области к трем годам тюрьмы приговорили военнослужащего, который без уважительных причин покинул воинскую часть.

Мужчина проходил службу по контракту. Следствием было установлено, что военный бежал из части еще в январе 2018 года, а появился уже в суде, в январе 2019 года.

О причинах побега фигуранта не сообщается. Известно, что за аналогичное преступление Волновахский районный суд Донецкой области также приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Во время судебного заседания военнослужащий искренне раскаялся: также он полностью признал свою вину и помогал в раскрытии преступления.

Уголовное производство расследовалось по ч. 4 ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) УК Украины.

Согласно закону, это тяжкое преступление, за которое предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Военный сбывал наркотики в зону ООС

В начале января в Житомире разоблачили преступную группу, установившую канал сбыта наркотиков, в том числе в зоне ООС. Одним из фигурантов оказался военнослужащий.

Во время проведения первоочередных следственных действий следователи наткнулись на настоящую лабораторию по изготовлению наркотических веществ.

Общая стоимость изъятых наркотиков составила более 1 млн грн.

Источник: Военная прокуратура Южного региона