Двічі ухилявся від служби: на Одещині військового засудили до трьох років в’язниці

В Одеській області до трьох років в’язниці засудили військовослужбовця, який без поважних причин залишив військову частину.

Чоловік проходив службу за контрактом. Слідством було встановлено, що військовий втік з частини ще у січні 2018 року, а з’явився вже у суді, у січні 2019 року.

Про причини втечі фігуранта не повідомляється. Відомо, що за аналогічний злочин Волноваський районний суд Донецької області також засудив його до покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.

Під час судового засідання військовослужбовець щиро розкаявся: також він повністю визнав свою винуватість та допомагав у розкритті злочину.

Кримінальне провадження розслідувалося за ч. 4 ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) КК України.

Згідно з законом, це тяжкий злочин, за який передбачається максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Військовий збував наркотики в зону ООС

На початку січня у Житомирі викрили злочинну групу, яка встановила канал збуту наркотиків, зокрема й у зоні ООС. Одним із фігурантів виявився військовослужбовець.

Під час проведення першочергових слідчих дій слідчі натрапили на справжню лабораторію з виготовлення наркотичних речовин.

Загальна вартість вилучених наркотиків склала понад 1 млн грн.

Джерело: Військова прокуратура Південного регіону