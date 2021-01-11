В Житомире разоблачили преступную группу, которая установила канал сбыта наркотиков, в том числе в зоне ООС. Одним из фигурантов оказался военнослужащий.

На днях мужчину задержали при попытке реализации амфетамина на 10 тыс. грн. Во время задержания он повредил автомобиль полицейских.

Во время проведения первоочередных следственных действий следователи наткнулись на настоящую лабораторию по изготовлению наркотических веществ.

Общее количество изъятых наркотиков составил более 1 млн грн.











Мешки с товаром на миллион: в Житомире военнослужащий сбывал наркотики в зону ООС / 3 фотографии

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Кроме этого, в помещении обнаружили наличных свыше 500 тыс. грн в разных валютах, огнестрельное оружие и набои.

После проведения обысков силовикам удалось задержать еще трех участников банды. Всем задержанным готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Источник: Военная прокуратура Центрального региона

Фото: Военная прокуратура Центрального региона