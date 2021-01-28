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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Ножом в сердце: на Киевщине женщина убила молодого сожителя

На Киевщине в селе Круглик 58-летняя жена зарезала своего 29-летнего сожителя, нанеся жертве один точный удар в сердце. Сначала женщина опровергала это и уверяла, что ее избранника убил незнакомец, но потом она запуталась в показаниях и рассказала всю правду.

Ножом в сердце: на Киевщине женщина убила молодого сожителя

Соседи уверяют, что мужчина был пьяницей и часто скандалил дома, поэтому женщина могла просто “обороняться от него”. Пока не ясно, что стало причиной вероятного убийства, за которое женщине светит 15 лет колонии.

Главный вещественное доказательство — нож, его эксперты нашли в нескольких метрах от дома.

Медики не смогли спасти мужчину. Он умер мгновенно.

Убийство в Одессе

В селе Виноградовка Одесской области нашли застреленными 60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену — его у открытой калитки, ее в доме.

Полиция установила, что женщина погибла первой, а хозяин был с оружием в руках.

Источник: Надзвичайні новини

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