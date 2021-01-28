Ножем у серце: на Київщині жінка убила молодого співмешканця

На Київщині у селі Круглик 58-річна дружина зарізала свого 29-річного співмешканця, завдавши жертві один точний удар у серце. Спершу жінка спростовувала це і запевняла, що її обранця убив незнайомець, але потім вона заплуталась у свідченнях та розповіла усю правду.

Сусіди запевняють, що чоловік був п’яницею і часто скандалив удома, тому жінка могла просто “оборонятися від нього”. Наразі достеменно не відомо, що стало причиною ймовірного вбивства, за яке жінці світить 15 років колонії.

Головний речовий доказ – ніж, його експерти знайшли в кількох метрах від будинку.

Медики не змогли врятувати чоловіка. Він помер миттєво.

Вбивство під Одесою

У селі Виноградівка Одеської області знайшли застреленими 60-річного чоловіка та його 53-річну дружину – його біля відчиненої хвіртки, її в будинку.

Поліція встановила, що жінка загинула першою, а господар зі зброєю в руках.