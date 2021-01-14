В селе Виноградовка Одесской области произошла трагедия. Нашли застреленными 60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену — его у открытой калитки, ее в доме.
Полиция установила, что женщина погибла первой, а хозяин был с оружием в руках.
Соседи ночью не слышали выстрелов. Семью называют образцовой: вырастили троих детей, занимались небольшим бизнесом, выращивали скот и птицу на продажу.
В доме правоохранители нашли несколько предсмертных записок, написанных мужчиной. В них он признался, что убил жену из собственного охотничьего ружья.
По предварительным данным, мужчина после этого выстрелил в себе в висок.
Однако мотивы остаются загадкой. Хотя за несколько дней до трагедии некоторые односельчане слышали, как супруги ссорились.
Уголовное производство открыли по статье Убийство.
Под Одессой обстреляли авто
В декабре в Одесской области мужчина обстрелял автомобиль, в результате чего погиб пассажир.
На трассе в Окнянском районе к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из салона которой вышел неизвестный мужчина и выстрелил из охотничьего ружья.