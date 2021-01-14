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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Под Одессой мужчина застрелил жену из ружья и покончил с собой

В селе Виноградовка Одесской области произошла трагедия. Нашли застреленными 60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену — его у открытой калитки, ее в доме.

Полиция установила, что женщина погибла первой, а хозяин был с оружием в руках.

Соседи ночью не слышали выстрелов. Семью называют образцовой: вырастили троих детей, занимались небольшим бизнесом, выращивали скот и птицу на продажу.

В доме правоохранители нашли несколько предсмертных записок, написанных мужчиной. В них он признался, что убил жену из собственного охотничьего ружья.

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По предварительным данным, мужчина после этого выстрелил в себе в висок.

Однако мотивы остаются загадкой. Хотя за несколько дней до трагедии некоторые односельчане слышали, как супруги ссорились.

Уголовное производство открыли по статье Убийство.

 

Под Одессой обстреляли авто

В декабре в Одесской области мужчина обстрелял автомобиль, в результате чего погиб пассажир.

На трассе в Окнянском районе к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из салона которой вышел неизвестный мужчина и выстрелил из охотничьего ружья.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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