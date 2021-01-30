В Самарской области Российской Федерации произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни 12 человек. Еще 12 людей получили травмы, пять из них находятся в реанимации.

По информации российских правоохранительных органов, авария произошла вечером 29 января.

Во время движения столкнулись грузовик и рейсовый автобус, который ехал из города Сызрань в Ульяновскую область.

По данным СМИ, причиной ДТП стало то, что грузовик выехал на встречную полосу после того, как его полуприцеп занесло.

За нарушение ПДД, что спровоцировало смерти людей, правоохранители возбудили уголовное дело (ч. 5 ст. 264 и ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Следствие продолжается.

Авария с автобусом в Полтавской области

28 января в Полтавской области произошло ДТП с участием автобуса.

В результате аварии пострадали люди.

Подробнее о ДТП с участием автобуса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Следственный комитет РФ

Фото: 360tv