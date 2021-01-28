В Полтавской области на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галявое Лубенского района перевернулся пассажирский микроавтобус.
По предварительной информации, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал за пределы проезжей части. На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров. Две женщины получили травмы.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.
25 января во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще четыре получили ранения.
Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.