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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Съехал с дороги: на Полтавщине перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

В Полтавской области на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галявое Лубенского района перевернулся пассажирский микроавтобус.

дтп полтавщина

По предварительной информации, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал за пределы проезжей части. На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров. Две женщины получили травмы.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

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Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

25 января во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще четыре получили ранения.

Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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