Сопротивлялась: в Нью-Йорке копы задерживали 9-летнюю девочку газом в лицо

В Нью-Йорке (США) полицейские провели жестокое задержание 9-летней девочки, на которую одели наручник, а затем опрыскали из перцового баллончика.

Правоохранителей вызвала мать девочки, которая рассказала, что ребенок хотел убить ее, а затем покончить с собой.

Девочка сначала пыталась убежать от полицейских, но те ее быстро догнали. На видео видно, как копы пытаются усадить ребенка в авто, но он сопротивляется. Тогда правоохранители одели на нее наручники.

Однако и это не помогло утихомирить девочку. Она затем начала вырываться и кричать, чтобы ее отправили к отцу. Тогда один из офицеров достал перцовый баллончик и забрызгал им ребенка.

Начальник полиции Синтия Херриот-Салливан отказалась защищать полицейских и их действия по отношению к ребенку.

— Я не собираюсь стоять здесь и говорить вам, что для 9-летнего ребенка обрызгать перцовым баллончиком — это нормально. Это не так, — заявила она.

Девочку госпитализировали в местную больницу, а после оказания первой помощи отправили к родным.

Нападение на подростка в Париже

В Париже 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни. Друзьям парня удалось убежать.