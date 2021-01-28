В Ровно разыскивают женщину, которая ограбила 8-летнего мальчика прямо возле его дома.

Инцидент произошел на улице Адама Мицкевича. Вечером в четверг, 27 января, женщина набросилась на ребенка, закрыла рот рукой и потянула за подъезд.

Применяя силу, она украла у мальчика 70 гривен, которые нашлись в кармане его куртки.

По словам правоохранителей, телесных повреждений ребенок не получил.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Досудебное следствие продолжается, полиция ищет возможных свидетелей ограбления.

Ограбление магазина ритуальных услуг

Под Николаевом двое парней 22 и 26 лет ограбили магазин ритуальных услуг, откуда вынесли всю технику и 120 тыс. наличными.

Следствие и судебные слушания по делу продолжались более полугода.

Решением суда от 28 января парней признали виновными: они получили наказание в виде пяти лет лишения свободы.