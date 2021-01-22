В Париже (Франция) 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle. Друзьям парня удалось убежать.

У Юрия пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Парень сейчас находится в коме в реанимационном отделении. Его состояние критическое.

Пока неизвестно, с какой целью произошло нападение на подростка. 22 января ему исполнилось 15 лет.











В Париже сильно избили 14-летнего украинца — подросток в коме / 3 фотографии

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