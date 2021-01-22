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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Париже сильно избили 14-летнего украинца — подросток в коме

В Париже (Франция) 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

В Париже сильно избили 14-летнего украинца — подросток в коме

Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle. Друзьям парня удалось убежать.

У Юрия пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Парень сейчас находится в коме в реанимационном отделении. Его состояние критическое.

Пока неизвестно, с какой целью произошло нападение на подростка. 22 января ему исполнилось 15 лет.

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  • В Париже сильно избили 14-летнего украинца
  • В Париже сильно избили 14-летнего украинца
  • В Париже сильно избили 14-летнего украинца
  • В Париже сильно избили 14-летнего украинца
  • В Париже сильно избили 14-летнего украинца
  • В Париже сильно избили 14-летнего украинца
В Париже сильно избили 14-летнего украинца — подросток в коме / 3 фотографии

В Одессе отец публично избил сына

В Одессе отец публично избил сына посреди улицы.  Мужчина сначала ударил ребенка по шее, а потом начал бить ногами.

От полученных ударов парень падал на землю.

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