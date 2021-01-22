В Париже сильно избили 14-летнего украинца

В Париже (Франция) 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.
Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle. Друзьям парня удалось убежать.
У Юрия пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Парень сейчас находится в коме в реанимационном отделении. Его состояние критическое.
Пока неизвестно, с какой целью произошло нападение на подростка. 22 января ему исполнилось 15 лет.
В Одессе отец публично избил сына
В Одессе отец публично избил сына посреди улицы. Мужчина сначала ударил ребенка по шее, а потом начал бить ногами.
От полученных ударов парень падал на землю.