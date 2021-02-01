Более 5 млн наживы: в Киеве полицейские и сотрудник СБУ похищали бизнесменов

В Киеве перед судом предстанут пятеро членов преступной группировки, среди которых — двое полицейских и сотрудник СБУ.

Следствие установило, что преступники занимались незаконной слежкой за бизнесменами с целью вымогательства денежных средств.

Мужчины на арендованных автомобилях вывозили своих жертв (ИТ-предпринимателей) за город, жестоко избивали и угрожали убийством.

Для совершения преступлений фигуранты использовали свои профессиональные навыки и возможности.

Известно о трех случаях похищения: общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 5 млн грн.

Уголовные производство открыто по ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Речь идет о бандитизме, похищении людей, вымогательстве и разбое.

В Николаеве задержали похитителей бизнесмена

В декабре в Николаеве задержали похитителей бизнесмена на вымогательстве $ 47 тыс. несуществующего долга.

Четверо фигурантов — мужчины в возрасте от 33-х до 45-ми лет: себя они позиционировали, как представители криминалитета.

Несуществующий долг фигуранты требовали за поставку сельхозпродукции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.