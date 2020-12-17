В Николаеве на вымогательстве $ 47 тыс. несуществующего долга у местного предпринимателя задержали группу злоумышленников. Себя они позиционировали, как представители криминалитета.

Четверо мужчин в возрасте от 33-х до 45-ми лет требовали у бизнесмена “долг” за поставку сельхозпродукции.

Силовики провели задержание одной из автозаправочных станций областного центра во время передачи пострадавшим части денежных средств в сумме 130 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков по месту их проживания и в автомобиле полицейские изъяли денежные средства, несколько автомобильных номерных знаков, мобильные телефоны, а также психотропные вещества.











$47 тыс. или жизнь: в Николаеве задержали похитителей предпринимателя / 3 фотографии

Все участники группировки находятся под стражей. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.