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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Понад 5 млн наживи: у Києві поліцейські та співробітник СБУ викрадали бізнесменів

У Києві перед судом постануть п’ятеро членів злочинного угруповання, серед яких – двоє поліцейських та співробітник СБУ.

Понад 5 млн наживи: у Києві поліцейські та співробітник СБУ викрадали бізнесменів

Слідство встановило, що злочинці займалися незаконним стеженням за бізнесменами з метою вимагання грошових коштів.

Чоловіки на орендованих автомобілях вивозили своїх жертв (ІТ-підприємців) за місто, жорстоко били і погрожували вбивством.

Для скоєння злочинів фігуранти використовували свої професійні навички та можливості.

Наразі відомо про три випадки викрадення: загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 5 млн грн.

Понад 5 млн наживи: у Києві поліцейські та співробітник СБУ викрадали бізнесменів

Кримінальні провадження відкрито за ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 , ч. 4 ст. 187 КК України.

Йдеться про бандитизм, викрадення людей, вимагання та розбій.

У Миколаєві затримали викрадачів бізнесмена

У грудні в Миколаєві затримали викрадачів бізнесмена на вимаганні $47 тис. неіснуючого боргу.

Четверо фігурантів – чоловіки віком від 33-х до 45-ми років: себе вони позиціонували, як представники криміналітету.

Неіснуючий борг фігуранти вимагали за поставку сільгосппродукції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 189 (Вимагання, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Чоловікам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Джерело: Прокуратура Києва

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