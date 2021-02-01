В Днепре будут судить женщину, оставившую внучку в горящем доме

В Днепре будут судить 45-летнюю женщину, которая в нетрезвом состоянии оставила в горящем доме свою маленькую внучку.
Следствие установило, что осенью 2020 года, находясь дома с 4-летней девочкой, молодая бабушка употребляла алкогольные напитки.
Когда в доме начался пожар, женщина спала: ее разбудил плач испуганного ребенка.
Убегая из дома, бабушка “случайно” забыла о ребенке и оставила внучку дома.
В результате пожара девочка получила ожоги III степени с поражением 60% поверхности тела и ожоги дыхательных путей.
Ребенок выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Судебный процесс продолжается. Уголовное производство открыто по ч.3 ст.135 (Оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
В Одесской области во время пожара погибла девочка
В селе Кубей Болградского района пожар унес жизнь трехлетней девочки.
Огонь распространился в небольшой комнате 6 м2. В то же время о травмах или ожогах владельцев дома не сообщалось.
Причины пожара, а также причастность родителей ребенка к его гибели устанавливаются.
Источник: Днепропетровская областная прокуратура