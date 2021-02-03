В Донецкой области начали расследование из-за вовлечение детей в войну

В Донецкой области прокуратура начала уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Расследование установило, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.

Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова.

Кроме того, следствие установило, что оккупационные войска при обучение несовершеннолетних искривляют суть событий, которые происходят, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения Молодая Гвардия Донбасса, Амазонки, Патриот, Бастион, а также Степные Волки.

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области в противоправную деятельность было вовлечено более 100 детей.

Сейчас досудебное расследование продолжается.























Учили воевать: в Донецкой области начали расследование из-за вовлечения детей в войну / 6 фотографий

Война на Донбассе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация готова развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, в частности по предоставлению летального оружия.

По его словам, США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и евроатлантические стремления нашего государства.