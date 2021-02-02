США готовы предоставить Украине летальное оружие — МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердили важность укрепления стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки.

Энтони Блинкен заявил, что новая администрация готова развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, в частности по предоставлению летального оружия.

По его словам, США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и евроатлантические стремления нашего государства.

Глава МИД заявил, что Украина готова и в дальнейшем играть роль надежного европейского партнера США в регионе Черного моря и Центральной Европы.

— Санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию, — сообщил госсекретарь.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина будет приветствовать усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма.

Также стороны обсудили углубление сотрудничества в политико-безопасной, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии коронавируса.

Обе страны подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов.

Дмитрий Кулеба подчеркнул важность привлечения США к реализации Крымской платформы и получил заверение в поддержке США этой инициативы Украины.

Также министр иностранных дел и госсекретарь обсудили перспективы контактов на всех уровнях, в том числе самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии коронавируса это позволять.

Украина-США

США сохраняют двухпартийной поддержку Украины и акцентируют внимание на дальнейшей реализации реформ, направленных на искоренение коррупции, а также развитие правовой и экономически развитого государства.

Госсекретарь сделал акцент на мощной двухпартийной поддержке Украины, а также на приоритете, который США оказывают суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям.

Источник: МИД