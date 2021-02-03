У Донецькій області прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Розслідування встановило, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань Російської Федерації у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат та хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях.

Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова.

Окрім того, слідство визначило, що окупаційні війська за навчання неповнолітніх викривляють суть подій, які відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України.

Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи Молода Гвардія Донбаса, Амазонки, Патріот, Бастіон, а також Степові Вовки.

За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині у протиправну діяльність було втягнуто понад 100 дітей.

Наразі досудове розслідування ще триває.























Навчали воювати: на Донеччині розпочали розслідування через втягнення дітей у війну / 6 фотографий

Війна на Донбасі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нова адміністрація готова розвивати міцну економічну та військову підтримку Україні, зокрема з надання летальної зброї.

За його словами, США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісность України та євроатлантичні прагнення нашої держави.