На Донеччині розпочали розслідування через втягнення дітей у війну

У Донецькій області прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.
Розслідування встановило, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань Російської Федерації у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат та хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях.
Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова.
Окрім того, слідство визначило, що окупаційні війська за навчання неповнолітніх викривляють суть подій, які відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України.
Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи Молода Гвардія Донбаса, Амазонки, Патріот, Бастіон, а також Степові Вовки.
За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині у протиправну діяльність було втягнуто понад 100 дітей.
Наразі досудове розслідування ще триває.
Війна на Донбасі
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нова адміністрація готова розвивати міцну економічну та військову підтримку Україні, зокрема з надання летальної зброї.
За його словами, США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісность України та євроатлантичні прагнення нашої держави.