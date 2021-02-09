В Васильковке Запорожской области состоится суд над 34-летним мужчиной, который развращал малолетнюю школьницу.

Серия инцидентов пришлась на август 2020 года.

Следствие установило, что мужчина нашел номер телефона 11-летней девочки и периодически склонял ее к половому акту, откровенно рассказывая о своих желаниях и намерениях.

В полицию обратились родители школьницы, которые случайно подслушали телефонный разговор.

При каких обстоятельствах подозреваемый мужчина познакомился с девочкой, и проводились ли записи разговоров, которые свидетельствовали бы о развращении, в прокуратуре не сообщили.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетнего ребенка) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Растление школьницы в Харькове

В конце ноября в Харькове арестовали 39-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки.

Следствие установило, что подозреваемый зарегистрировался в социальной сети Likee и начал общаться с девочкой: себя же человек выдавал за 13-летнего подростка.

Всего было задокументировано семь эпизодов преступной деятельности педофила.

Источник: Запорожская областная прокуратура