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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Секс по телефону: на Запорожье будут судить мужчину, растлевавшего 11-летнюю девочку

В Васильковке Запорожской области состоится суд над 34-летним мужчиной, который развращал малолетнюю школьницу.

Секс по телефону: на Запорожье будут судить мужчину, растлевавшего 11-летнюю девочку

Серия инцидентов пришлась на август 2020 года.

Следствие установило, что мужчина нашел номер телефона 11-летней девочки и периодически склонял ее к половому акту, откровенно рассказывая о своих желаниях и намерениях.

В полицию обратились родители школьницы, которые случайно подслушали телефонный разговор.

При каких обстоятельствах подозреваемый мужчина познакомился с девочкой, и проводились ли записи разговоров, которые свидетельствовали бы о развращении, в прокуратуре не сообщили.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетнего ребенка) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Растление школьницы в Харькове

В конце ноября в Харькове арестовали 39-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки.

Следствие установило, что подозреваемый зарегистрировался в социальной сети Likee и начал общаться с девочкой: себя же человек выдавал за 13-летнего подростка.

Всего было задокументировано семь эпизодов преступной деятельности педофила.

Источник: Запорожская областная прокуратура

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