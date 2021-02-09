У Васильківці Запорізької області відбудеться суд над 34-річним чоловіком, який розбещував малолітню школярку.
Серія інцидентів припала на серпень 2020 року.
Слідство встановило, що чоловік знайшов номер телефону 11-річної дівчинки, і періодично схиляв її до статевого акту, відверто розповідаючи про свої бажання та наміри.
До поліції звернулися батьки школярки, які випадково підслухали телефонну розмову.
За яких обставин підозрюваний чоловік познайомився з дівчинкою, і чи проводився запис розмов, що свідчило би про розбещення, у прокуратурі не повідомили.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої дитини) КК України.
Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
Розбещення школярки у Харкові
Наприкінці листопада у Харкові заарештували 39-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної дівчинки.
Слідство встановило, що підозрюваний зареєструвався в соціальній мережі Likee та почав спілкуватися з дівчинкою: себе ж чоловік видавав за 13-річного підлітка.
Загалом було задокументовано сім епізодів злочинної діяльності педофіла.
Джерело: Запорізька обласна прокуратура