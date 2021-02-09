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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Секс по телефону: на Запоріжжі судитимуть чоловіка, який розбещував 11-річну дівчинку

У Васильківці Запорізької області відбудеться суд над 34-річним чоловіком, який розбещував малолітню школярку.

Секс по телефону: на Запоріжжі судитимуть чоловіка, який розбещував 11-річну дівчинку

Серія інцидентів припала на серпень 2020 року.

Слідство встановило, що чоловік знайшов номер телефону 11-річної дівчинки, і періодично схиляв її до статевого акту, відверто розповідаючи про свої бажання та наміри.

До поліції звернулися батьки школярки, які випадково підслухали телефонну розмову.

За яких обставин підозрюваний чоловік познайомився з дівчинкою, і чи проводився запис розмов, що свідчило би про розбещення, у прокуратурі не повідомили.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої дитини) КК України.

Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Розбещення школярки у Харкові

Наприкінці листопада у Харкові заарештували 39-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної дівчинки.

Слідство встановило, що підозрюваний зареєструвався в соціальній мережі Likee та почав спілкуватися з дівчинкою: себе ж чоловік видавав за 13-річного підлітка.

Загалом було задокументовано сім епізодів злочинної діяльності педофіла.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

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