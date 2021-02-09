По состоянию на 9 февраля в Украине из-за порывов ветра и налипания мокрого снега обесточенными остаются 273 населенных пункта.
Непогода оставила без электроэнергии жителей 12 регионов страны.
В каких областях отсутствует свет:
- Одесская — 85 населенных пунктов;
- Херсонская — 54 населенных пункта;
- Черновицкая — 40 населенных пунктов;
- Николаевская — 34 населенных пункта;
- Запорожская — 12 населенных пунктов;
- Полтавская — 12 населенных пунктов;
- Киевская — 10 населенных пунктов;
- Кировоградская — 10 населенных пунктов;
- Донецкая — 7 населенных пунктов;
- Закарпатская — 5 населенных пунктов;
- Житомирская — 3 населенных пункта;
- Днепропетровская — 1 населенный пункт.
Сейчас над восстановление электроснабжения работают бригады облэнерго.
Непогода в Украине
В конце января и в начале февраля непогода бушует в Украине.
Значительно погодные условия усложнились с 8 февраля, когда очередной циклон принес в страну снегопады, морозы и ветер.
Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.