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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Снег и ветер оставили без света 273 населенных пункта Украины

По состоянию на 9 февраля в Украине из-за порывов ветра и налипания мокрого снега обесточенными остаются 273 населенных пункта.

негода в україні погода

Непогода оставила без электроэнергии жителей 12 регионов страны.

В каких областях отсутствует свет:

  • Одесская — 85 населенных пунктов;
  • Херсонская — 54 населенных пункта;
  • Черновицкая — 40 населенных пунктов;
  • Николаевская — 34 населенных пункта;
  • Запорожская — 12 населенных пунктов;
  • Полтавская — 12 населенных пунктов;
  • Киевская — 10 населенных пунктов;
  • Кировоградская — 10 населенных пунктов;
  • Донецкая — 7 населенных пунктов;
  • Закарпатская — 5 населенных пунктов;
  • Житомирская — 3 населенных пункта;
  • Днепропетровская — 1 населенный пункт.
Читайте
Снег по всей стране и до -18: погода в Украине на неделю (КАРТА)

Сейчас над восстановление электроснабжения работают бригады облэнерго.

Непогода в Украине

В конце января и в начале февраля непогода бушует в Украине.

Значительно погодные условия усложнились с 8 февраля, когда очередной циклон принес в страну снегопады, морозы и ветер.

Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Unsplash

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