По состоянию на 9 февраля в Украине из-за порывов ветра и налипания мокрого снега обесточенными остаются 273 населенных пункта.

Непогода оставила без электроэнергии жителей 12 регионов страны.

В каких областях отсутствует свет:

Одесская — 85 населенных пунктов;

Херсонская — 54 населенных пункта;

Черновицкая — 40 населенных пунктов;

Николаевская — 34 населенных пункта;

Запорожская — 12 населенных пунктов;

Полтавская — 12 населенных пунктов;

Киевская — 10 населенных пунктов;

Кировоградская — 10 населенных пунктов;

Донецкая — 7 населенных пунктов;

Закарпатская — 5 населенных пунктов;

Житомирская — 3 населенных пункта;

Днепропетровская — 1 населенный пункт.

Сейчас над восстановление электроснабжения работают бригады облэнерго.

Непогода в Украине

В конце января и в начале февраля непогода бушует в Украине.

Значительно погодные условия усложнились с 8 февраля, когда очередной циклон принес в страну снегопады, морозы и ветер.

Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.