Станом на ранок 9 лютого в Україні через пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмленими залишаються 273 населених пункти.

Негода залишила без електроенергії мешканців 12 регіонів країни.

У яких областях відсутнє світло:

Одеська – 85 населених пунктів;

Херсонська – 54 населених пункти;

Чернівецька – 40 населених пунктів;

Миколаївська – 34 населених пункти;

Запорізька – 12 населених пунктів;

Полтавська – 12 населених пунктів;

Київська – 10 населених пунктів;

Кіровоградська – 10 населених пунктів;

Донецька – 7 населених пунктів;

Закарпатська – 5 населених пунктів;

Житомирська – 3 населених пункти;

Дніпропетровська – 1 населений пункт.

Нині над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Негода в Україні

Наприкінці січня та на початку лютого негода вирує в Україні.

Значно погодні умови ускладнилися з 8 лютого, коли черговий циклон приніс до країни снігопади, морози та вітер.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.