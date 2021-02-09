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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Сніг і вітер залишили без світла 273 населених пункти України

Станом на ранок 9 лютого в Україні через пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмленими залишаються 273 населених пункти.

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Негода залишила без електроенергії мешканців 12 регіонів країни.

У яких областях відсутнє світло:

  • Одеська – 85 населених пунктів;
  • Херсонська – 54 населених пункти;
  • Чернівецька – 40 населених пунктів;
  • Миколаївська – 34 населених пункти;
  • Запорізька – 12 населених пунктів;
  • Полтавська – 12 населених пунктів;
  • Київська – 10 населених пунктів;
  • Кіровоградська – 10 населених пунктів;
  • Донецька – 7 населених пунктів;
  • Закарпатська – 5 населених пунктів;
  • Житомирська – 3 населених пункти;
  • Дніпропетровська – 1 населений пункт.
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Нині над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Негода в Україні

Наприкінці січня та на початку лютого негода вирує в Україні.

Значно погодні умови ускладнилися з 8 лютого, коли черговий циклон приніс до країни снігопади, морози та вітер.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Unsplash

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