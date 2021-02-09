Станом на ранок 9 лютого в Україні через пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмленими залишаються 273 населених пункти.
Негода залишила без електроенергії мешканців 12 регіонів країни.
У яких областях відсутнє світло:
- Одеська – 85 населених пунктів;
- Херсонська – 54 населених пункти;
- Чернівецька – 40 населених пунктів;
- Миколаївська – 34 населених пункти;
- Запорізька – 12 населених пунктів;
- Полтавська – 12 населених пунктів;
- Київська – 10 населених пунктів;
- Кіровоградська – 10 населених пунктів;
- Донецька – 7 населених пунктів;
- Закарпатська – 5 населених пунктів;
- Житомирська – 3 населених пункти;
- Дніпропетровська – 1 населений пункт.
Нині над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Негода в Україні
Наприкінці січня та на початку лютого негода вирує в Україні.
Значно погодні умови ускладнилися з 8 лютого, коли черговий циклон приніс до країни снігопади, морози та вітер.
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