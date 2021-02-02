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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Пробитый череп: в Одесской области пенсионер жестоко избил хаски

В селе Холодная Балка Одесской области 67-летний пенсионер жестоко избил собаку породы хаски.

хаски

Животное попало в ветеринарную клинику с пробитым черепом, переломами лап.

Мужчина совершил нападение на пса из-за того, что тот якобы убил его домашних кур.

За жестокое обращение с животным пенсионера раскритиковали местные жители. Кроме того, полиция открыла уголовное производство.

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Однако не все однозначно трактуют это событие, часть жителей села обвиняют владелицу собаки, которая не следила за своим питомцем.

Издевательство над котом

В июле 2020 года парень поиздевался над животным.

Он закрыл живого котенок в трехлитровой банке и снимал его на видео, которое затем разместил в Instagram. О случае сообщили в полицию.

Подробнее об ответственности за издевательство над животными читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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