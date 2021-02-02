В селе Холодная Балка Одесской области 67-летний пенсионер жестоко избил собаку породы хаски.

Животное попало в ветеринарную клинику с пробитым черепом, переломами лап.

Мужчина совершил нападение на пса из-за того, что тот якобы убил его домашних кур.

За жестокое обращение с животным пенсионера раскритиковали местные жители. Кроме того, полиция открыла уголовное производство.

Однако не все однозначно трактуют это событие, часть жителей села обвиняют владелицу собаки, которая не следила за своим питомцем.

Издевательство над котом

В июле 2020 года парень поиздевался над животным.

Он закрыл живого котенок в трехлитровой банке и снимал его на видео, которое затем разместил в Instagram. О случае сообщили в полицию.

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